Porsche komt met update voor Macan SUV

Porsche heeft de nieuwe Macan onthuld in Shanghai. Deze compacte SUV van Porsche is erg succesvol sinds zijn lancering in 2014. Hij evolueert danig op vlak van design, comfort, connectiviteit en qua dynamische kwaliteiten en hij kan zich nog steeds erg sportief profileren.

De nieuwe Macan blijft trouw aan het Porsche dna en dat merk je op vlak van design aan de driedimensionele ledstrip achteraan. Ook in de lichtunits vooraan gebruikt de fabrikant ledtechnologie. De vernieuwing is het meest uitgesproken binnenin, met de komst van een 11 inch aanraakscherm en het nieuwe Porsche Communication Management (PCM).

De ventilatieroosters krijgen een andere vormgeving en we zien het GT Sport stuur dat eerder in de 911 te zien was. Het PCM-systeem biedt nieuwe digitale functies zoals een intelligente stembediening en het navigatiesysteem is voortaan standaard. De comfortuitrusting wordt ook uitgebreid met een file-assistent, een ionisator en een verwarmde voorruit.

De Macan is voor Porsche een absoluut succesverhaal, want sinds 2014 werden er al meer dan 350.000 exemplaren van verkocht. Deze nieuwe versie wordt in Shanghai gelanceerd en is enkel voor de Chinese markt bedoeld. In België worden de orderboekjes in de loop van september geopend.(Belga)