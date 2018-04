Porsche gaat elektrisch racen

Porsche liet weten dat zijn deelname als constructeur aan het Formule E kampioenschap door de FIA werd goedgekeurd. Dat betekent dat de technici in Stuttgart zich nu volop kunnen storten op de ontwikkeling van de elektrische aandrijflijn die vanaf 2019 zal worden gebruikt in de eenzitter, die samen met de batterij door de promotoren aan de deelnemers wordt geleverd.

Als alles volgens plan verloopt zal de Porsche e-Racer eind 2019 aan de zesde editie van de Formule E deelnemen. Momenteel is Porsche-piloot André Lotterer al aan de slag in dit kampioenschap. Wellicht om nuttige ervaring op te doen voor het officiële debuut van zijn werkgever.

Intussen maakt de gevierde 919 Hybrid LMP1, die de 24 Uren van Le Mans won, een afscheidstournee, waarbij deze week nog het ronderecord in Spa-Francorchamps scherper werd gesteld. In 2019 lanceert Porsche eveneens de productieversie van de Mission E, de eerste volledig elektrische wagen in het gamma.(Belga)