Porsche domineert 24 Uren van Zolder

Nochtans waren de snellere prototypes de favorieten in de 24 Uren van Zolder 2018, die het voorbije weekend werd verreden. Maar wedstrijdincidenten, betrouwbaarheidsproblemen en brute pech zorgden ervoor dat de Norma's, Wolfs en Ligiers op achtervolgen waren aangewezen. Daardoor konden de Porsches 911 weer op de voorgrond treden.

Zodus ging gisteren om 16u30 de Porsche 911 n°8 van Independent Motorsports, bestuurd door Dries Vanthoor, Niels Lagrange, Christian Engelgart, Xavier Stevens en Lieven Goegebuer, als eerste door de finish, op enige afstand gevolgd door de merkgenoot van Belgium Racing met de heren Derdaele, Saelens, Machiels, Grouwels en Kern aan boord. Het podium werd vervolledigd door de Norma n°1 van Aqua Protect Racing met Vervisch-Cools-Goossens-Houthoofd-Bouillon aan het stuur.

Verder waren er klassezeges voor de Mercedes-AMG GT4 n°30 SRT van Vannerum-Vandierendonck-Teunkens-Behets-Verdonck in Belcar 3, de BMW Z3M n°300 VDW Motorsport van Van de Water-Van de Water-Beyers-Van Geel-Beckers in Belcar 4 en de BMW 325i n°69 AR Motorsport de Baeten-Hermans-de Coninck-Van Woensel in Belcar 5.(Belga)