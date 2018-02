Porsche Classic print in 3D

De onderdelencatalogus van Porsche Classic telt meer dan 52.000 items. Als een onderdeel niet meer in stock is, wordt het telkens opnieuw vervaardigd met de originele machines. Maar omwille van de kleine hoeveelheid is dat zelfs voor de experten van Porsche een dure aangelegenheid. Dankzij de 3D printtechnologie is het nu echter mogelijk een kleine reeks onderdelen te produceren tegen een schappelijke prijs.

Porsche voerde hiervoor reeds testen uit, onder meer met de drukvinger van de koppeling van de Porsche 959. Dit onderdeel werd in lagen "geprint" en doorstond met glans de duurzaamheidstesten, zodat gesteld kan worden dat het van voortreffelijke kwaliteit is en perfect functioneert. Porsche voert momenteel ook testen uit met acht andere onderdelen. Het gaat hier om stalen en lichtmetalen onderdelen geproduceerd met behulp van het SLM-proces (selectief lasersmelten) en kunststof onderdelen vervaardigd met behulp van een SLS-printer (selective laser sintering). Zo kunnen onderdelen op aanvraag gemaakt worden, zonder de problematiek van de werktuigen of de stockering. Porsche Classics maakte nog geen prijzen bekend aangezien alles op aanvraag gebeurt.(Belga)