Porsche Cayman GT4 Clubsport Rally

Porsche is tegenwoordig vooral actief op de circuits, maar heeft ook een rijk verleden in de rallywereld. Het merk uit Stuttgart lijkt die draad weer te willen opnemen met de ontwikkeling van de Cayman GT4 Clubsport Rally. Deze conceptwagen toont de mogelijkheden van de coupé in rallytrim en is misschien de voorloper van een 718 Cayman GT4.

De Cayman GT4 Clubsport Rally onderging de nodige aanpassingen met onder meer extra bodemvrijheid, een specifieke ophanging, een luchthapper op het dak en bijkomende verlichting vooraan. Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op de 385 pk sterke 3.8 liter zescilinder gekoppeld aan een gerobotiseerde versnellingsbak.

Deze bolide wordt volgend weekend aan het publiek voorgesteld tijdens de Duitse manche van het wereldkampioenschap rally. Daar zal Romain Dumas er een demonstratie mee geven. Misschien wordt dan ook iets meer verteld over de concrete productieplannen voor deze Cayman GT4 Clubsport Rally, die vooral privérijders zou kunnen aanspreken.(Belga)