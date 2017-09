Porsche Cayenne Turbo wordt ultieme SUV

Met een dergelijk vermogen wordt dit een extreme SUV. Zijn 4.0 bi-turbo V8-motor levert 550 pk (30 pk meer dan zijn voorganger) en deze Cayenne kan dit vermogen ook gebruiken dankzij de toptechnologie die wordt gebruikt. Zo voorziet Porsche actieve aerodynamica met een adaptieve dakdeflector, er komt ook een actieve pneumatische demping met drie luchtkamers. Porsche monteert tot slot mixed banden en er komt een vernieuwd remsysteem.

De stalen remschijven worden bekleed met een wolfraam waardoor ze extra remvermogen krijgen en beter bestand zijn voor slijtage. Deze super Cayenne krijgt ook een meesturende achteras en actieve antirolstangen die worden gevoed door een 48 Volt systeem. Met de elektronisch gestuurde spoiler wordt deze Porsche SUV een rasechte sportwagen. Hij spurt in 4,1 seconden van 0 tot 100 km/u en haalt een topsnelheid van 286 km/u. De marktintroductie op de Europese markt is voorzien voor eind 2017 en in België kost deze versie 142.876,80?. (Belga)