Porsche 919 Hybrid Evo raast over Nürburgring

Bernhard haspelde zijn rondje op het 20,832 kilometer lange circuit in de Eifel af in 5'19"546. Dat is bijna 52 seconden sneller dan het oude record dat in 1983 werd gevestigd door Stefan Bellof, eveneens aan het stuur van een Porsche, de 956 C.

De Porsche 919 Hybrid Evo is een evolutie van de wagen die de 24 Uren van Le Mans won in 2016, 2016 en 2017, maar nu zonder beperkingen rijdt. Daarmee steeg het vermogen tot maar liefst 1.160 pk, werd het gewicht teruggebracht tot 849 kilogram en werd ook de stroomlijn verder verfijnd. Zo slaagde Bernhard erin een gemiddelde snelheid van 233,8 km/u te bereiken en verscheidene malen te pieken boven 300 km/u! Hiermee is het potentieel van een hybride racewagen definitief aangetoond.(Belga)