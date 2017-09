Porsche 911 GT3 Touring: discreet maar pijlsnel

Het gaat om een auto voor gefortuneerde puristen die op zoek zijn naar de absolute drivers car. Deze GT3 is ook een nieuwe kans voor kandidaat kopers die te laat waren voor de uitverkochte 911R-versie. Dat was een special editie die nog exclusiever was en verkocht als zoete broodjes. Ze worden perfect bediend met deze "discrete" GT3. De spreiding van de manuele zesbak werd aangepast aan de vermogenscurve van de atmosferische 4.0 motor die 500 pk en 460 Nm levert. Hij spurt in 3,9 seconden van 0 tot 10 km/u en haalt een topsnelheid van 316 km/u. Door de vierwielsturing wordt dit een bijzonder efficiënte bolide. De benaming "Touring package" is een knipoog naar de 911 Carrera RS uit 1973. Deze nieuwe 911 GT3 Touring Package is een hedendaagse interpretatie van dit concept. Nagenoeg alle opties van de 911 GT3 kunnen met het Touring Package worden gecombineerd: koetswerkkleuren, velgen, PCCB keramische remmen, verhoogsysteem, ledlampen, stoelen, infotainment¿ In België kost de 911 GT3 met het Touring Package ? 156.670,80.(Belga)