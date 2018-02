Porsche 911 GT3 RS

Porsche zal op het autosalon van Genève de 911 GT3 RS tonen. Dit wordt de meest extreme versie van de bestaande GT3, die vooral voor puristen wordt gebouwd. Deze 911 beschikt niet alleen over een race-ophanging waardoor hij klaar is voor circuitgebruik, het is ook één van de laatst overblijvende 911-modellen die nog over een atmosferische (zonder turbo, nvdr.) beschikt.