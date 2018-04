Porsche 911 GT3 RS raast over Nürburgring

Porsche-piloot Kevin Estre zette in ideale omstandigheden (droog weer en een temperatuur van 14 graden) een tijd van 6:56.4 minuten neer aan het stuur van de Porsche 911 GT3 RS. Daarmee prijkt het sportiefste, atmosferische model uit de 911-familie in de top 10 van snelste seriewagens op de 20,6 kilometer lange omloop in de Eifel. De nieuwe 911 GT3 RS is 24 seconden sneller dan de vorige generatie. Hij moest slechts 10 seconden toegeven op de GT2 RS, maar was wel een paar tienden sneller dan de hybride supercar 918 Spyder.

De 911 GT3 RS wordt aangedreven door een 520 pk sterke 4 liter zescilinderboxermotor, sprint in 3,2 seconden van stilstand tot 100 km/u en haalt een topsnelheid van 312 km/u. Verder kan deze bolide rekenen op een specifieke ophanging en sportieve rubbers (Michelin Pilot Sport Cup 2) om dit vermogen vlot op het asfalt te krijgen en strakke tijden te draaien op een circuit.(Belga)