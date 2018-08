Poppy start met elektrische deelscooters

Er wordt verwacht dat in de steden van de toekomst de voertuigen eerder gehuurd dan gekocht zullen worden. In België bestaan er reeds vele initiatieven rond deelauto's zoals Poppy, een start-up die kan rekenen op de steun van D'Ieteren, de Belgische invoerder van de Volkswagen-merken.

Het bedrijf ging in januari van start in Antwerpen met elektrische VW Golf-modellen en Audi A3 hybrides. Nu wordt de vloot verder uitgebreid met elektrische scooters. Aanvankelijk voorziet men 25 deelscooters, maar dat aantal wil men snel opvoeren tot 100 stuks. Het systeem werkt volgens het principe van "free floating". Je hoeft dus niet van een vaste standplaats te vertrekken en je kan de scooter overal in het toegelaten gebied achterlaten.

De afrekening gebeurt per minuut en kost 0,25 euro voor elke gereden minuut en 0,10 euro per minuut als je ergens parkeert en de scooter gedurende een tijdje wil reserveren. Net als bij de deelwagens van Poppy zijn er geen inschrijvingskosten en zitten alle kosten in de prijs inbegrepen, ook de verbruikte elektriciteit. In Brussel biedt Scooty een gelijkaardige dienst aan.(Belga)