Poppy start autodelen in Antwerpen

Poppy is een jong bedrijfje dat werd opgestart door twee jonge ondernemers uit Antwerpen en ze werken samen met D'Ieteren. Het grote verschil met andere autodeelbedrijven is dat Poppy voor een free floating systeem kiest. Het komt er op neer dat de wagens niet op en vaste standplaats worden opgepikt en achtergelaten maar wel binnen bepaalde Antwerpse districten zodat gebruikers steeds een auto vinden op wandelafstand. Via een app kan men de wagens lokaliseren en met behulp van een smartphone kunnen geregistreerde gebruikers de deelwagens ook openen en sluiten.

Gebruikers betalen per minuut dat ze de wagen gebruiken en ze hoeven zich niet te bekommeren over vaste kosten. Men kiest voor volledig elektrisch aangedreven VW Golf en Audi A3 g-tron modellen (op aardgas). In de testfase die nu start en tot het einde van het jaar loopt, worden 20 Golfs en 10 Audi's ingezet. Vanaf januari 2018 zal de vloot worden uitgebreid naar 350 auto's. De stad Antwerpen is alvast enthousiast over dit nieuwe initiatief. (Belga)