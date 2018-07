Polen-China in een Nissan Leaf

Zonder één druppel brandstof te verbruiken legde de 100% elektrische Nissan Leaf 13.000 kilometer af tijdens een avontuur dat hem leidde van Polen, via Siberië en Mongolië, naar het Intelligent Mobility Experience Centre van Dongfeng Nissan in Peking. De expeditie kreeg de naam 'No Trace Expedition' en wil aantonen dat het best mogelijk is over langere afstand te reizen in een elektrische wagen door zich aan te passen aan de bestaande laadinfrastructuur.

Deze stunt werd gerealiseerd door Marek Kaminski, een 54-jarige Poolse poolreiziger, die eveneens auteur, fotograaf en ondernemer is. Hij was de eerste die beide polen overstak zonder externe hulp in 1995. Hierbij vond hij de inspiratie om aan te tonen dat het mogelijk is de wereld per wagen rond te reizen met een geringe impact op het milieu.

Tijdens zijn 13.000 kilometer lange reis was hij enkel bezorgd om de betrouwbaarheid en het rijbereik van de auto. Maar vaak slaagde hij erin ruim 250 km te rijden met één batterijlading. Hiermee wil hij een duidelijke boodschap brengen aan sceptici van elektrisch rijden: voor dagelijks gebruik voldoet de elektrische wagen, zoals we die nu kennen, aan de behoeften van 99% van de gebruikers.(Belga)