Planet Group neemt 50 BMW i3's in gebruik

Planet Group en zijn diverse dochterfirma's: HR-Planet, IT-Planet en X-Care hebben duidelijk gekozen voor duurzame investeringen. "We willen met onze activiteiten een voortrekkersrol spelen. Dat doen we zowel op vlak van Human Resources, IT, of gezondheidszorg en nu ook qua mobiliteit. Ik wil ook andere bedrijven tonen dat het perfect mogelijk is om met een elektrische auto te rijden. De BMW i3 past perfect in onze visie."

De BMW biedt vandaag een autonomie van 300 km, gemeten volgens de NEDC-cyclus en in realistische omstandigheden komt de i3 ten minste 200 km ver. De 50 voertuigen zullen gaandeweg in gebruik worden genomen. Een eerste levering van 25 elektrische i3's zal binnenkort in gebruik worden genomen en de overige modellen zullen geleverd worden wanneer bepaalde leasingcontracten aflopen. Tegen eind 2018 moeten alle wagens geleverd zijn. Op dat ogenblik zal een derde van de vloot auto's van Planet Group 100% elektrisch zijn.

Planet Group wil ook in de toekomst blijven investeren in groen rijden. "Omdat de prestaties en de levensduur van batterijen de volgende jaren zullen blijven verbeteren, willen we dat binnen twee tot drie jaar ons wagenpark voor 80% elektrisch is. Op middellange termijn moet het park volledig elektrisch worden", stelt Sam Baro.(Belga)