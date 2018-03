Philippe Starck ontwerpt laadpaal van Bentley

De "Power Dock Bentley by Starck" is dus een exclusieve laadpaal voorbehouden aan eigenaars van een SUV Bentayga Hybrid. Het pure design is zeer elegant en werd uitgevoerd in eco-linnen en thermohardend hars van biologische oorsprong. Het frontale gedeelte bestaat uit een aluminium legering en bedekt de kabels en elektronische componenten die gebruikt worden voor het bijladen van de batterijen van de Bentayga Hybrid, de eerste hybride Bentley die half 2018 op de markt komt.

Het gaat om een zogenaamde plug-in-hybride die steeds kan worden opgeladen om zoveel mogelijk 100% elektrisch te rijden. Bentley kondigt hiervoor een elektrisch rijbereik van 50 km en een gemiddelde CO2-uitstoot van 75 g/km aan. De batterijen volledig opladen duurt 7u30 aan een huisstekker of 2u30 aan een snellader. Philippe Starck is gekend voor zijn prestigieuze realisaties en zijn ecologisch geweten. Daarom ontwierp hij deze laadpaal zo intelligent en minimalistisch mogelijk, door bijvoorbeeld gebruik te maken van zo weinig mogelijk materiaal. De prijs van dit fraai en handig accessoire is nog niet bekend.(Belga)