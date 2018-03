Peugeot en Opel trekken naar Namibië

De PSA Groep - waartoe Peugeot, Citroën en Opel behoren - en de Namibia Development Corporation (NDC) hebben een joint venture gesloten om voertuigen van zowel Opel als Peugeot te assembleren in Walvis Bay. Tegen 2020 wordt gestreefd naar een jaarlijks volume van meer dan 5.000 voertuigen. In een eerste fase zullen dat de Opel Grandland X en de Peugeot 3008 zijn.

"Deze uiterst snelle beslissing en implementatie was mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking tussen onze merken", zegt Jean-Christophe Quémard van de PSA Groep. "Dit project toont ook aan dat Opel en Peugeot veel potentieel hebben in de regio."

Een uitgebreid exportoffensief maakt deel uit van het strategische PACE!-plan van Opel en Vauxhall waarmee de weg geëffend wordt naar een duurzame rentabiliteit. Opel wil de exportverkoop verdubbelen tegen 2020. Het is de bedoeling om uiteindelijk 10 procent van Opels omzet tegen midden jaren 2020 buiten Europa te halen. Om dat te bewerkstelligen, zal het merk zijn aanwezigheid versterken in 15 van de exportmarkten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika waar het reeds actief is. Tegen 2022 zal het merk bovendien aantreden in ruim 20 nieuwe exportmarkten.

Met de beslissing om Opel-voertuigen voor de Afrikaanse markt voortaan ook in Namibië te assembleren, zet Opel niet zijn eerste stap om die belofte na te komen. De afgelopen maanden heeft de autofabrikant uit Rüsselsheim al afspraken gemaakt met nieuwe handelspartners in Zuid-Afrika, Marokko en Tunesië.(Belga)