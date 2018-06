Peugeot 508 gaat upmarket

Peugeot denkt daar duidelijk anders over en ziet zelfs een opportuniteit in de nieuwe generatie van de 508. De wagen oogt erg aerodynamisch dankzij de coupéallures, dat merk je aan de frameloze deuren. Het is niet langer een klassieke berline, maar wel een vijfdeurscoupé met achterklep. Hoewel hij iets korter werd dan zijn voorganger, is hij breder en vooral lager. De interieurruimte gaat er op vooruit en ook de koffer is met een inhoud van 487 liter voldoende ruim. Hoewel de laadvloer relatief laag blijft, moet je alle bagage echter vrij ver over de bumper tillen.

Het interieur en het dashboard zijn zeer horizontaal opgevat en alles is erg keurig afgewerkt. De bestuurder heeft - net als in de 208 die in 2012 op de markt kwam - de i-Cockpit met het kleine stuur waar je over kijkt. Dit zorgt voor een actieve rijhouding en een dynamisch stuurgevoel. De wagen gebruikt het EMP2-platform en werd 70 kg lichter dan zijn voorganger.

Onder de motorkap voorziet Peugeot een 1.6 benzinemotor die 180 of 225 pk levert. Dieselrijders hebben de keuze tussen een 1.5 viercilinder met 130 pk of een tweeliter die 160 of 180 pk levert. De absolute basisversie (1.5 diesel met 130 pk) betaalt men minstens 31.050 euro en de goedkoopste benzineversie (1.6 met 180 pk) kost 35.050 euro en dat is aanzienlijk duurder dan het uittredende model. Voor Peugeot was het naar verluidt een bewust keuze om de 508 naar een hoger niveau te tillen, ook qua prijs.(Belga)