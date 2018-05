Peugeot 108 opgefrist

Hiermee wil de kleine Peugeot niet achterblijven op zijn technologische klonen, de Citroën C1 en Toyota Aygo, die recent een update kregen. Net al bij zijn neefjes, gaat hier dus niet om een compleet nieuw model. Er werd eerder gewerkt op enkele specifieke items, zoals de personaliseringsmogelijkheden met speciale kleuren voor het koetswerk en het interieur.

Ook onder de motorkap vond geen revolutie plaats. Hier huist nog steeds de 1 liter van Toyota-origine, die zijn vermogen zag stijgen van 68 tot 72 pk en nog steeds gekoppeld is een handgeschakelde of automatische transmissie. Deze krachtbron onderging meteen tal van kleine verbeteringen om zijn rendement, en dus ook zijn verbruik, te optimaliseren en te voldoen aan de strengste, recentste emissienormen.

Op vlak van connectiviteit pakt de 108 uit met 'Triple Play', dat compatibel is MirrorLink, AndroidAuto en Apple CarPlay en bediend wordt via een aanraakscherm en spraaksturing. Een leuk veiligheidssnufje is de verkeersbordherkenning. Tenslotte verbeterde Peugeot ook de geluidsisolatie om het rijcomfort tijdens langere ritten op de snelweg te verbeteren.(Belga)