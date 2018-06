Parijse metro zorgt voor nieuwe look in station "Javel - André Citroën"

Sinds 1959 ligt het station "Javel - André Citroën" van de Parijse metro, langs de lijn 10 "gare d'Austerlitz - Boulogne Pont de St-Cloud". Het is een eerbetoon aan de beroemde Franse autofabrikant wiens fabrieken langs de oever van de Seine lagen op de Quai de Javel, waar vandaag het park André Citroën is te vinden. De eerste Citroën (1919 Type A) werd er gebouwd, net als de beroemde Traction en DS.

Op het terrein van 22 hectare werkten meer dan 30.000 mensen en de site was lange tijd bepalend voor het levensritme in deze Parijse wijk. In 1975 sloot de Javel-site de deuren en dat viel samen met het einde van de productie van de Citroen DS. Dit industriële en menselijke verhaal staat vandaag op de muren van het metrostation "Javel - André Citroën".

Vanaf de ingang van het station hangen de infopanelen over de geschiedenis van André Citroën en die van de wijk Javel. Op de perrons ziet u een grote tijdbalk met de geschiedenis van het merk met de chevrons, voorzien van sleuteldata en foto's van de voornaamste modellen. Een bijkomend element van deze nieuwe lay-out zijn de 3 interactieve schermen waarop passagiers Citroën Origins (www.citroenorigins.com), het virtuele Citroën-museum, kunnen bezoeken. Zo kunnen de reizigers zich nog meer onderdompelen in de geschiedenis van het merk met 360°-beelden van de modellen, foto's en anekdotes.(Belga)