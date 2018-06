Pace-programma Opel krijgt vorm

PSA is vooral geïnteresseerd in de merknaam, want op die manier kan de Franse reus ook producten aanbieden voor klanten die een Duits product verkiezen boven een Franse product. Het gaat dus voornamelijk over marketing, want onderhuids worden de synergieën steeds duidelijker. Opel mag enkele projecten uitvoeren om nieuwe technologieën ontwikkelen zoals de toekomstige 1.6 benzinemotor, stoelen en een mild hybride aandrijving, maar in de bestaande knowhow is Parijs allerminst geïnteresseerd.

Het feit dat de Opel Ampera-e nooit op onze markt zal worden verkocht, is daarvan het beste bewijs en recent lanceerde Opel ook het 'Opel Connect"-systeem (PSA-technologie) lanceren en wordt het OnStar-systeem met persoonlijke assistent - dat de voorbije jaren het technologische paradepaardje van Opel was - opgeborgen. Meer nog, Opel geeft ook aan dat er vanaf 2020 een eerste elektrisch massaproduct komt, en dat zal de eCorsa worden.

Het wordt een elektrische afgeleide van de volgende generatie Corsa die al volgend jaar op de markt zal komen. Deze nieuwe Corsa zal niet langer op het platform van de actuele Corsa worden gebouwd, maar wel op het CMP-platform voor compactere modellen. Dat platform zal ook worden gedeeld met de nieuwe Peugeot 208 en de Citroën C3 en van die Franse neefjes zal ook een stekkerversie volgen. Opel zal op termijn zijn volledige gamma bouwen op basis van twee modulaire platformen die uiteraard met PSA zullen worden gedeeld.(Belga)