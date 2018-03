Overweegt Alfa Romeo tweede SUV-model?

Zo zou het gamma van Alfa Romeo mogelijk worden uitgebreid met een extra model. Het zou gaan om een compacte SUV die onder de al bestaande Stelvio (bestaand SUV-model) zou worden gepositioneerd. Dit is een begrijpelijke beslissing, want de SUV-markt groeit nog steeds en bovendien kan de FCA-groep de investeringen beperken.

Een compacte SUV voor Alfa Romeo zou men perfect op het bestaande platform van de Fiat 500X en de succesvolle Jeep Renegade kunnen bouwen. Vooral in de Italiaanse pers wordt reeds druk gespeculeerd over deze extra Alfa. Er circuleren zelfs al namen (Rombo) en de wagen zou mogelijk in de Italiaanse fabriek van Melfi worden gebouwd, omdat de assemblage van de Punto naar Zuid-Amerika verhuist. In Italië fluistert men overigens ook al dat de autogroep werkt aan een nog grotere SUV van Alfa-origine die dan weer boven de Stelvio zou worden gepositioneerd.(Belga)