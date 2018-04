Opel zet exportoffensief verder

Vanaf maart 2018 zal A.N. Boukather Holding de invoeractiviteiten, het onderhoud en de verkoop van Opel-producten op zich nemen op de Libanese markt. A.N. Boukather Holding is een bedrijf dat al geruime tijd bestaat en dat over een goed netwerk beschikt in het land. In Beiroet komt vanaf juli 2018 een exclusieve exporuimte en later volgen er nog bijkomende verkooppunten in het land. "Libanon is een markt met toekomst in het Midden-Oosten en biedt tal van mogelijkheden voor Opel. Zowel het Astra-gamma, maar ook de Crossland X en de Grandland X zijn perfect aangepast aan de plaatselijke noden. In het kader van de verruimingsbeweging naar het Midden-Oosten en Afrika die Opel doorvoert is het slagen op deze markt cruciaal", stelt Bill Mott, directeur International Operations bij Opel Automobile GmbH. Het uitbouwen van verkooppunten buiten Europa is een belangrijk objectief in het PACE-plan van de constructeur, dat het merk op lange termijn weer rendabel moet maken.

Opel wil tegen 2020 de buitenlandse verkoop verdubbelen en wil tegen die tijd 10 procent van de omzet buiten Europa realiseren. Om dat te realiseren gaat Opel zijn aanwezigheid op 15 markten versterken in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waar Opel nu al actief is. Tegen 2022 moeten daar nog 20 nieuwe markten bijkomen. Het merk met de bliksem heeft zopas ook aangegeven dat het voortaan auto's gaat assembleren in Namibië.(Belga)