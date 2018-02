Opel zet exportoffensief verder

Zo zal de groep Auto Hall zich vanaf april 2018 via een dochtermaatschappij Société Marocaine de l'Automobile Allemande (SM2A) bezighouden met de invoeractiviteiten van Opel in Marokko. De groep Auto Hall is een van de grootste autoverdelers van het land en beschikt over 50 verkooppunten. Voor Opel komen er ook 10 exclusieve dealers die zowel verkoop als onderhoud op zich nemen. Marokko is de tweede grootste automarkt in Afrika en vorig jaar werden er 169.000 voertuigen verkocht. De voorbije jaren is de markt er met een kwart gegroeid. Met deze nieuwe partner hoopt open in 2023 op een marktaandeel van 5 procent. De constructeur uit Rüsselsheim wil zich ook in Tunesië verder ontplooien en daar rekent men op STAFIM, dat al jarenlang met Peugeot samenwerkt. STAFIM zal vanaf april 2018 ook Opels verdelen in Tunesië. Opel zal er aanwezig zijn in vier showrooms, twee in de hoofdstad Tunis en nog één in Sousse en één in Sfax. Opel wil tegen 2020 zijn export verdubbelen. Om dat te realiseren zal de constructeur binnenkort ook aanwezig zijn op 15 extra markten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De constructeur is op tal van markten nu al actief met de steun van PSA. Opel wil zich tegen 2022 ook toeleggen op nieuwe markten. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 ruim 10% van het productievolume van Opel buiten Europa wordt verkocht. (Belga)