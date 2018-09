Opel toont twee wereldpremières in Hannover

Opel zorgt op 19 september voor twee mooie wereldpremières in Hannover. De 4,75 meter lange XL-versie van de Combo Life zal voor het eerst te zien zijn, terwijl ook de lichte bedrijfswagenversie voor professionals, Combo genaamd, zijn debuut maakt. De vijfde generatie van de compacte, polyvalente Combo zal de lat een stuk hoger leggen voor ludospaces. Alle uitvoeringen kunnen immers prat gaan op doorgedreven flexibiliteit, met veel ruimte en comfort. Bovendien is het aanbod rijhulpsystemen ongeëvenaard in dit segment.

De nieuwe Opel Combo Life verschijnt op het IAA in de 4,40 meter lange standaardversie en voor het eerst ook in de 4,75 meter lange XL-versie. De Combo Life is verkrijgbaar als vijf- of zevenzitter met tot 2.693 liter bagageruimte. De Combo bedrijfswagen verschijnt in de 4,75 meter lange versies met vaste dubbele cabine of als gesloten bestelwagen. In de bestelwagen is er plaats voor twee europallets en, afhankelijk van de uitvoering, tot 4,4 m3 laadruimte. Het maximale laadvermogen bedraagt 1.000 kg.

Onder de motorkap kunnen klanten kiezen uit een reeks efficiënte turbogeladen motoren, die in de Life allemaal voldoen aan de Euro 6d-TEMP-emissienorm. De krachtigste versie is de 1,5-liter dieselmotor met 131 pk, die voor het eerst in de Combo leverbaar is met een automatische achtversnellingsbak. In combinatie met de uitstekende laadcapaciteit, het hoge comfortniveau van een personenwagen en de uitgebreide entertainment-mogelijkheden, zijn de nieuwe Opel Combo bedrijfswagen en Combo Life sterke partners voor werk en andere dagelijkse activiteiten.(Belga)