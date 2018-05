Opel RAK 2 raketwagen wordt 90

We schrijven 23 mei 1928 en het is 10 u 's morgens. Een futuristische racewagen met laterale vleugels onderneemt een recordpoging op de Avusring in Berlijn en de bolide produceert een oorverdovend gefluit. Fritz von Opel, de kleinzoon van oprichter Adam Opel, is 29 jaar en heeft zopas de 24 raketten ontstoken die achteraan in de RAK 2 werden gemonteerd. Eén en ander zorgt voor zoveel rook dat ook de tribunes moeilijk zichtbaar worden. In de tribunes zitten 3.000 toeschouwers die naar de zwarte bolide staren waarop in grote letters "OPEL" staat te lezen. Vervolgens zet "Rocket Fritz" uit Rüsselsheim een nieuw snelheidsrecord op dit circuit met een topsnelheid van 238 km/u. Hij maakt het grote publiek duidelijk dat raketaandrijving de manier is om hoge snelheden te realiseren, maar dat alles ook perfect controleerbaar blijft. Opel start hier een periode van experimentele aandrijvingen met dit type motoren en legt mee de basis voor latere ruimtereizen. Deze Opel RAK 2 werd speciaal ontwikkeld voor deze recordpoging op de Avusring. De bolide was voorzien van 24 raketten gevuld met poeder die samen een stuwkracht van 6 ton produceerden. Dat bleek ruim voldoende voor de bolide van 560 kg die het zonder motor of transmissie moest stellen. (Belga)