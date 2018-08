Opel licht tipje sluier van toekomstig elektrisch model

Opel geeft vandaag een duidelijk beeld van het design van dit nieuwe model en het wordt een compact vijfdeurs SUV-model. De keuze voor de SUV koetswerkvorm is weinig verrassend, want tot nader order blijft deze koetswerkvorm bij nagenoeg elke merk en in quasi elk marktsegment groeien. Deze GT X EXPERIMENTAL krijgt bovendien enkele coupétrekjes, ondanks de vrij bescheiden lengte van 4,06 meter. De snuit staat bovendien model voor andere toekomstige Opel-producten.

Dit studiemodel is verder 18 meter breed en 1,52 meter hoog en hij rolt op 17-duimsvelgen. Om deze koetswerkvorm - die vrij hoog is en daarom over een minder gunstige aerodynamica beschikt - toch efficiënt te maken, koos Opel voor lichtgewichtmaterialen voor de basisarchitectuur. Opel stipuleert in het PACE!-plan om uiterlijk in 2024 een volledig elektrisch aangedreven model op de markt te brengen. Dat zal gevoed worden door een batterij met een capaciteit van 50 kW. Dat zou moeten volstaan voor een autonomie van ten minste 350 km.

Eerder had Opel al de Ampera-e klaar, maar omdat dit model samen met GM werd ontwikkeld (en in de VS als Chevrolet Bolt wordt verkocht) maakt dit model geen deel uit van de deal met PSA. Bovendien blijft de productie in de VS eveneens beperkt en zou GM net voldoende modellen bouwen om aan bepaalde Amerikaanse 'zero emission'-criteria te voldoen.(Belga)