Opel lanceert Vivaro Tourer in Frankfurt

Dankzij het modulaire interieur en de diverse configuratiemogelijkheden zijn dit bijzonder veelzijdige auto's. De nieuwe modellen die hun intrede doen op het autosalon van Frankfurt koppelen de ruimte van een bestelwagen aan het comfort van een personenwagen. Er zijn diverse zetelopstellingen mogelijk maar ook rijhulpmiddelen die we kennen uit het personenwagengamma zoals een adaptieve snelheidsregelaar. De Vivaro Tourer is een echte VIP-bus die men ook kan omvormen tot een vergaderruimte omdat de zetels van de tweede rij over 180° kunnen worden verdraaid. Er is ook een klaptafel mogelijk en er wordt tevens een 220 Volt stopcontact voorzien. Achterin is ook ledverlichting en de airco (of de verwarming) kan achteraan afzonderlijk worden ingesteld.

De Opel Vivaro Combi+ kiest voor een praktischer aanpak. Hier zijn geen individuele stoelen maar wel banken waardoor het aantal zitplaatsen stijgt tot 9. De zitplaatsen hebben wel diverse instelmogelijkheden dus ook hier kan men comfortabel reizen. De bank achterin kan ook worden neergeklapt zodat er een gigantische bagageruimte ontstaat. Deze Opel Vivaro is onderhuids een Renault Trafic waarmee hij ook de motorisaties deelt.(Belga)