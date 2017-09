Opel lanceert Adam 'Black Jack'

Deze Opel Adam blinkt uit door zijn sportieve looks, waarbij zijn dak, buitenspiegels en motorkap gelakt werden in een opvallende zwarte tint. Zo creëren deze elementen een mooi contrast met de rest van het koetswerk van deze kleine, hippe stadswagen in een unieke tint. Het koetswerk van de Adam Black Jack zal verkrijgbaar zijn in vijf verschillende kleuren: de standaardkleur Saturday White Fever, White my Fire, Red 'n' Roll, Orange Alert en Let it Blue.

Het interieur krijgt steeds de sportieve zwarte bekleding Superheroes Morrocana. De beperkte editie Adam Black Jack is verkrijgbaar vanaf 15.300 euro. Voor dat geld hebben klanten recht op een 1,2-liter benzinemotor met 70 pk. Het motoraanbod bestaat verder uit een 1,4-liter met 100 pk en een manuele vijfversnellingsbak, een1,4-liter met 87 pk gekoppeld aan een geautomatiseerde Easytronic-versnellingsbak, en tot twee uitvoeringen van de driecilinderturbo 1,0 liter met respectievelijk 90 pk en115 pk, beide uitgerust met een manuele zesversnellingsbak.

De Adam Black Jack is standaard al rijkelijk uitgerust, onder andere met een manuele airconditioning, lichtmetalen 16"-velgen, een sportophanging en het Navi IntelliLink Multimediasysteem met 7" aanraakscherm.

(Belga)