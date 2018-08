Opel laat van zich horen

De voorbije week werden de geruchten over de 'afbouw' van Opel als merk nog gevoed door de ontslaggolf die wordt gepland bij de Belgische hoofdzetel in Kontich, van waaruit de invoeractiviteiten worden geleid. Het ziet er ook naar uit dat de locatie in Kontich zal verdwijnen en zal worden 'geïntegreerd' in de Belgische hoofdzetel van PSA in de Brusselse rand. Door deze Opel GT X Experimental te tonen, wil de constructeur één en ander ontzenuwen door aan te tonen dat er weldegelijk een toekomst bestaat voor Opel.

De snuit wordt getypeerd door het 'Vizor'-design aan de hand van deze conceptwagen die de toekomstige vormtaal van het merk met de bliksemschicht samenvat. Volgens Opel-CEO Michael Lohscheller is de merkidentiteit van Opel ook een cruciaal element van het PACE!-plan dat samen met PSA werd uitgestippeld. Deze Opel GT X Experimental conceptversie zal nog dit jaar op een internationaal autosalon worden onthuld. Lohscheller voegt er nog aan toe dat de Opel modellen die vanaf 2020 op de markt zullen komen deze eenduidige vormtaal zullen gebruiken.(Belga)