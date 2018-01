Opel Insignia : nu al meer dan 100.000 bestellingen

Hij wordt in de Duitse fabriek van Russelsheim (Duitsland) gebouwd en dit nieuwe topproduct binnen het gamma bestaat als berline Grand Sport, als break Sports Tourer en er is ook een allroad variante: de Country Tourer. Opel voorziet verschillende afwerkingsniveaus en het start bij de Comfortline, de topversie is de Exclusive. Bovenaan het gamma werd zopas de sportieve GSi toegevoegd. Deze versie speelt in op dynamische prestaties en extra rijplezier voor de bestuurder. Deze jonge Insignia kan rekenen op een gamma van viercilinder turbomotoren op diesel en benzine. Het slagvolume varieert van 1.5 l tot 2.0 liter en hij wordt aan manuele zesversnellingsbakken en achttrapsautomaten gekoppeld. De meest krachtige diesel- en benzinemotoren worden eveneens met vierwielaandrijving in combinatie met elektronische koppelverdeling (torque vectoring) geleverd.(Belga)