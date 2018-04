Opel GT wordt 50

Dit model oogde totaal anders dan de auto's die Opel tot dan toe had gebouwd, want de vloeiende lijnen herinnerden aan een flesje "Coca-Cola". Tijdens de voorstelling van het "Experimental GT"-prototype, gaf Opel aan dat het slechts om een studiemodel ging. Het design kwam uit de pen van designer Erhard Schnell en zijn team die in de nieuwe "Styling Studio" van Rüsselsheim werkten. Dit was overigens het eerste echte designcenter van een Europese autoconstructeur. Het studiemodel werd bij de directie van Adam Opel AG erg goed ontvangen en de ontwikkeling ervan startte in het grootste geheim. Pers en publiek waren dan ook danig verrast toen deze elegant gelijnde, maar veeleer radicale sportieveling in 1968 op het salon van Frankfurt zijn opwachting maakte op de Opel-stand. Het merk had tot dan toe slechts rationele auto's had gebouwd zoals de Kadett of de Rekord. Gesterkt door het positieve onthaal werd het licht op groen gezet voor de serieproductie. Zes jaar na de eerste schets en drie jaar na de voorstelling op het salon, werd dit prototype een seriemodel en vanaf 1968 liep de Opel GT van de montagelijn.

Het werd overigens een Frans-Duitse samenwerking, want het koetswerk van de GT werd in het Franse Chausson gebouwd. Deze koetswerken die reeds gelakt waren en van een interieur waren voorzien, gingen vervolgens naar Duitsland waar de assen en de motoren werden gemonteerd. Onder die motorkap zat ofwel de 1.1 motor van de Kadett, ofwel de 1.9 liter grote viercilinder uit de Rekord. Deze laatste motor verkocht het best en werd gecombineerd met een vierversnellingsbak. Deze GT haalde een topsnelheid van 185 km/u en spurtte in 11,5 seconden van tot 100 km/u. Tot op het einde van zijn carrière in 1973 zou de Opel GT erg populair blijven. Dankzij de keurige prestaties, de opmerkelijke koetswerklijn en de aantrekkelijke prijs, zou deze Opel de meest optimistische commerciële targets ruimschoots overtreffen. In totaal zouden er op amper 5 jaar tijd ruim 103.463 exemplaren worden gebouwd. Ook vandaag nog kent deze erg bijzondere Opel een trouwe schare liefhebbers. (Belga)