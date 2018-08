Opel GT viert zijn 50e verjaardag op Route 66

De kleine coupé Opel GT werd in 1968 gelanceerd en had duidelijke trekken van de iconische Corvette van het Amerikaanse moederhuis. Dit model wist niet alleen het Europese publiek te verleiden, maar kende ook heel wat succes aan de andere kant van de oceaan. Meer dan 70% van de 103.463 geproduceerde Opel GT's werden in de Verenigde Staten ingeschreven.

Het is dus geen toeval dat de 50e verjaardag van de Opel GT eerst in de VS werd gevierd met een "Birthday Tour" langs de legendarische Route 66. De fans van de Duitse coupé reisden daar naartoe vanuit de hele wereld - België, Australië en zelfs de Filipijnen - voor een road trip in het zuidwesten van het land. Het parcours was 2.000 kilometer lang en werd op 8 dagen afgereden.

Van 18 tot 22 september wordt deze verjaardagstrip verdergezet in Europa. De Europese Opel GT Club nodigt zijn leden uit in Duitsland voor een rit die van start gaat in Rüsselsheim, waar het hoofdkwartier van Opel is gevestigd. (Belga)