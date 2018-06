Opel Grandland X krijgt prijs in Duitsland

De X-familie van Opel is opgebouwd uit de Grandland X, Crossland X en de Mokka X en deze modellen zijn bijzonder succesvol en ze kunnen blijkbaar ook de veeleisende jury van een gespecialiseerd Duits offroadmagazine bekoren. De lezers van de magazines Off Road & SUV Magazin hebben de Opel Grandland X verkozen tot beste auto in zijn segment naar aanleiding van de 2018 Off Road Awards.

Het is de eerste keer dat de lezers hun favoriete SUV mogen aanduiden in de categorie tweewielaandrijvers. De Opel Grandland X scoorde beter dan de 11 overige concurrenten. Niet alleen de jongste SUV uit het Opel gamma kon op veel steun rekenen, ook de compactere Crossland X deed het uitstekend, dankzij zijn modulaire interieur werd hi j uiteindelijk derde.

De verkiezing van de beste offroaders en SUV's bestaat al sinds 1982. Dit jaar mochten ook de lezers van een ander blad van dezelfde uitgeversgroep (SUV Magazin) voor het eerst stemmen. In totaal werden 43.500 stemmen uitgebracht. Liefhebbers van alle terrein wagens en SUV moesten hun mening geven over 147 verschillende modellen, onderverdeeld in 12 categorieën.(Belga)