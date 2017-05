Opel Crossland X vanaf 17.900 euro

Tegenover de Opel Mokka X, die optioneel met vierwielaandrijving kan worden uitgerust om zich ook naast de gebaande wegen uit de slag te trekken, voelt de nieuwe Opel Crossland X zich eerder aangetrokken tot de stadsjungle met zijn beperkte afmetingen. Met een lengte van 4,21 meter is de Crossland X namelijk 16 centimeter korter dan een Astra en ook 10 centimeter hoger. Om optimaal opgewassen te zijn tegen de stadsdrukte beschikt deze wagen over een noodremfunctie met voetgangersherkenning, een achteruitrijcamera met panoramisch zicht en assistentie bij parkeermanoeuvres.

Uiteraard biedt de Crossland X een voortreffelijke connectiviteit dankzij het Opel OnStar systeem en nieuwe diensten zoals de hotelreservatie via Booking of het zoeken naar een parkeerplaats via Parkomedia. Het nieuwe model krijgt verder ook het recentste IntelliLink multimediasysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, met de bediening via een groot aanraakscherm in kleur. Smartphones kunnen bovendien opgeladen worden via inductie. De nieuwe Opel Crossland X komt eind juni in de showrooms voorzien van een prijskaartje van 17.900 euro.(Belga)