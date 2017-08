Opel Crossland X neemt uitstekende start

Strak en compact aan de buitenkant en ruim en veelzijdig binnenin met daar bovenop trendy lakwerk in twee tinten en een coole SUV-look - dit zijn slechts enkele van de troeven van de nieuwe Opel Crossland, die intussen al meer dan 50.000 klanten in Europa heeft overtuigd. Een mooi succes zeker gezien de eerste bestellingen pas in maart van dit jaar konden worden geplaatst en de eerste exemplaren van de Crossland X amper enkele weken geleden bij de Opel-dealers toekwamen.

"We zijn bijzonder blij met de sterke vraag naar de nieuwe Opel Crossland X. Onze nieuwe cross-over heeft stijl, functionaliteit en een ruim interieur binnen compacte buitenafmetingen", verklaarde Peter Küspert, Managing Director Sales & Aftersales bij Opel. "Ook de bestellingen voor de innovatieve technologieën en opties vormen een bevestiging van onze filosofie om baanbrekende systemen en functies voor een ruim publiek beschikbaar te stellen."

Uit de 50.000 bestellingen voor de nieuwe Crossland X blijkt dat de Innovation met zijn hogere uitrustingsniveau de populairste modelvariant is. Bijna elk exemplaar daarvan wordt besteld met contrasterende dak- en carrosseriekleuren in twee tinten.(Belga)