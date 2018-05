Opel Corsa in GSi-versie voorgesteld

Deze Corsa wordt het tweede GSi-model binnen het gamma, want er is ook een Insignia met dit sportieve embleem op de kofferklep. Destijds bestond er ook een gesmaakte Astra GSi, maar dat model wordt voorlopig niet bevestigd. De compacte Corsa wordt aangedreven door de huiseigen 1.4 turbomotor op benzine. Die viercilinder levert 150 pk en is goed voor 220 Nm aan trekkracht.

Hij wordt geleverd met een manuele zesversnellingsbak en deze potige Corsa klokt de oefening van 0 tot 100 km/u af in 8,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 209 km/u. Opel voorziet een sportonderstel dat door OPC (Opel Performance Center) werd afgesteld. Je herken deze versie aan de 18-duimsvelgen en de spoiler boven de kofferklep.

Het interieur wordt opgesmukt met een specifiek sportstuur en omvattende stoelen van Recaro-makelij. Opel belooft dat dit model nog deze zomer op de markt komt. Hij wordt overigens niet op alle Europese markten geleverd, want Nederland valt uit de boot omdat het model er fiscaal te onaantrekkelijk is. De snelle Opel haalt een CO2-emissie van 143 g/km en hij voldoet aan de Euro 6d-norm.(Belga)