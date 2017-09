Opel Astra ook op aardgas

De variant op gecomprimeerd aardgas van de Opel Astra viert weldra zijn wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt dat van 14 tot 24 september plaatsvindt. De basisprijs voor de vijfdeurs 1.4 Turbo ECOTEC CNG met het uitrustingsniveau Edition bedraagt in België 23.400 euro. Voor de ruimere break (Sports Tourer) is dat 24.275 euro. Deze aardgasversie van de Astra is nu reeds te bestellen bij de Opel-verdelers.

De 1,4-liter turbomotor met 110 pk is gebaseerd op de volledig in aluminium uitgevoerde benzinemotor die Opel in de Astra en de Mokka X gebuikt. Deze viercilinder werd geoptimaliseerd voor gebruik met aardgas, biogas of een mengeling van beide, met een gecombineerd NEDC-brandstofverbruik van 4,1/100 km. Als de gasvoorraad van 19 kg (117,5 liter) - opgeslagen in twee tanks uit composietmateriaal met koolstofvezel - opgeraakt, houdt de reservebenzinetank van 13,7 liter de Astra CNG mobiel tot de gastanks bijgevuld kunnen worden. De motor produceert een maximumkoppel van 200 Nm van 2.000 tot 3.600 t/min en is standaard gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak.

De voordelen van gecomprimeerd aardgas is dat deze brandstof is aanzienlijk goedkoper is dan benzine en ook een lagere CO2-uitstoot oplevert. Bovendien ondersteunt de Vlaamse overheid de aankoop van CNG-voertuigen door een vrijstelling voor de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting tot 2020. De bevoorrading stelt weinig problemen want in alle regio's is het aantal CNG-stations verder aan het groeien. (Belga)