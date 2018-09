Opel Adam verdwijnt wellicht in 2019

Volgens diverse Duitse autobladen zal de productie nog voor de zomer van 2019 worden stopgezet. Een facelift of een opvolger wordt niet voorzien en zoals de zaken er nu voorstaan zou in de productiesite waar de Adam vandaag wordt gebouwd vervolgens een compact SUV model worden gebouwd, wellicht de Grandland X. Dit is het zoveelste bewijs dat PSA - de nieuwe eigenaar van Opel - vooral inzet op eigen en gemeenschappelijk ontwikkelde producten. Dat dit ten koste gaat van de identiteit van de Duitse constructeur is in deze ondergeschikt.

In het nieuwe businessplan zal Opel in de toekomst voornamelijk SUV-modellen bouwen en langzaamaan opschuiven naar elektrische aandrijving. Als de Adam verdwijnt zal Opel vooral inzetten op de Corsa in het compact-segment.(Belga)