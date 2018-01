Ook in autosector zijn vrouwen in opmars: 'Niemand moet voor mij de deur opendoen, dat doe ik zelf wel'

Een van de laatste mannenbastions wankelt. Begin 2014 werd Mary Barra benoemd tot topvrouw van General Motors, na alle tussenstations binnen het bedrijf te hebben doorlopen. In juli 2017 was het de beurt aan Sarah Timmermans (1967) om managing director te worden van Opel Belux.

De Limburgse studeerde Romaanse filologie en heeft een diploma Bedrijfsbeheer UAMS. In 1989 startte ze haar professionele carrière bij Ford en klom op van zonemanager tot sales & marketing manager. In april 2012 stapte ze over naar Opel Belgium waar ze een blitzcarrière maakte, met als kers op de kaart haar benoeming tot managing director. Die kwam er op 1 juli van vorig jaar, nadat haar voorganger van de ene dag op de andere was overgestapt naar Ford Belux.

Begin maart 2017 was immers uitgelekt dat General Motors en Groupe PSA een voorakkoord hadden gesloten over de overname van Opel. Het nieuws sloeg in als een bom zowel bij de betrokken merken als bij hun concurrenten. Nauwelijks drie jaar voordien stevende Groupe PSA immers regelrecht af op een faillissement, enkel een krachtige kapitaalinjectie van de Franse staat en de Chinese autoconstructeur Dongfeng kon voorkomen dat de roemrijke merken Citroën en Peugeot van de markt zouden verdwijnen. Onder de bezielende leiding van Carlos Tavares, ex-Renault, kende Groupe PSA in geen tijd een wonderbaarlijke wederopstanding, de loser werd plots een winner.

Waar zit de meerwaarde?

De plotse switch van haar voorganger maakte de weg vrij voor Sarah Timmermans naar de topfunctie van managing director. Dag op dag één maand na haar benoeming werd Opel officieel een zustermerk van Citroën, DS en Peugeot.

'Niemand binnen de Opel-organisatie was op de hoogte van de overnamegesprekken op het allerhoogste niveau tussen Mary Barra (GM) en Carlos Tavares PSA). Achteraf is gebleken dat zelfs de Franse president niet was ingelicht. Veel tijd om ons over de deal te bezinnen, werd ons niet gegund. Het was meteen alle hens aan dek om een snelle overname mogelijk te maken. In onze zeer competitieve business telt elke minuut, time is money!'

De eerste reacties op de aangekondigde deal verschilden sterk, afhankelijk van de bron. Er werd gewezen op de verschillende bedrijfsculturen tussen het Duitse Opel en het Franse PSA, er werden ook bedenkingen geformuleerd bij de financiële armslag van de Franse autogroep en er werd gewezen op het feit dat zowel Citroën als Peugeot en Opel volumemerken zijn die dezelfde doelgroepen voor ogen hebben. Waar zit de meerwaarde, vroeg de buitenwereld zich af?

Samen zijn we groter en sterker

Sarah Timmermans: 'Voor mij is die meerwaarde zeer duidelijk: samen zijn we sterker. PSA wordt groter en machtiger waardoor het betere prijzen kan bekomen bij zijn leveranciers. Daarnaast krijgen Peugeot en Citroën de kans om voet aan de grond te krijgen op markten waar ze traditioneel minder goed scoren. PSA kan ook leren van de knowhow van Opel op het vlak van marketing en het inkopen van media. Op zijn beurt wordt Opel onderdeel van een grote Europese groep die perfect op de hoogte is van wat er zich in Europa voor en achter de schermen afspeelt met betrekking tot de CO 2 -wetgeving en specifieke Europese regelgeving.

'PSA heeft ook een beter zicht dan de Amerikanen op de technologiediscussie in Europa. Daardoor kan je als constructeur sneller en beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen én plannen maken op een iets langere termijn. Blijkt dat Opel ook kan leren van PSA op het vlak van kostenbeheer en efficiënt productiemanagement. In plaats van negen gebruiken we in de toekomst nog maar twee platformen voor de hele groep, wat een enorme kostenbesparing en grotere flexibiliteit zal opleveren.

'Dat er een verschil in bedrijfscultuur bestaat, dat de Fransen al eens te laat op een vergadering arriveren, dat is juist. Maar is dat een onoverbrugbaar probleem? Neen toch! Opel en PSA werken al lang samen, er is wederzijds begrip en respect gegroeid. Je kan er niet omheen dat PSA de voorbije jaren een prestatie heeft neergezet die bewondering wekt.'

Topman Tavares heeft snoeiharde besparingsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. Heeft Opel garanties gekregen dat het zijn eigenheid kan bewaren? 'De drie merken hebben er alle belang bij dat zij hun eigenheid naar de buitenwereld toe bewaren. Wat achter de schermen gebeurt, ziet en weet de consument dus niet. Dat onze ontwerpers en ingenieurs nauwer gaan samenwerken, dat de fabrieken een hogere benuttingsgraad moeten krijgen en een hogere rendabiliteit bereiken, dat zit er zeker aan te komen.

'Ik kan me voorstellen dat door een bundeling van de krachten ook het ontwikkelen van motoren voor de Europese markt goedkoper wordt en minder tijd in beslag neemt. Dat geldt ook voor het gebruik van gemeenschappelijke componenten. Zolang de specifieke look and feel van de merken behouden blijft, zie ik geen probleem. Op het terrein zullen Opel en PSA trouwens concurrerende merken blijven, elk met een specifiek doelpubliek.'

De vrouwen zijn in opmars, ook in de automobielbranche die traditioneel een mannenwereld is. Hoe heeft uw omgeving gereageerd op uw benoeming tot managing director?

Sarah Timmermans: 'Ik werk vanaf mijn tweeëntwintigste in de automobiel en kan niet vergelijken met andere sectoren. De automobielbranche is een mannenwereld, dat weet je als je erin stapt. De topposities worden ingenomen door mannen, dat is zo. Dat is een teleurstellende vaststelling vanuit het oogpunt van de vrouwen, maar het is ook een gemiste kans voor de sector. Vrouwen leggen bijvoorbeeld andere accenten en beschikken over een groter inlevingsvermogen. Voor zover ik daar nu al kan over oordelen, heb ik de indruk dat bij PSA meer vrouwen terug te vinden zijn in hogere managementfuncties dan bij Opel. Daar heb ik voordien nooit bij stilgestaan.'

Het plotse vertrek van uw voorganger opende onverwacht de poort naar het hoogste echelon bij Opel Belux. Hoe hoog schatte u uw kansen in?

'Toen de functie van managing director vrij kwam, heb ik mij kandidaat gesteld omdat de job mij aanspreekt en ik mij voldoende bekwaam acht alsook over een ruime managementervaring beschik. Ik verwacht niet dat anderen de deur voor mij opendoen, dat doe ik zelf wel. Dat ik als eerste uit de selectieproeven ben gekomen, heeft niks met mijn vrouw-zijn te doen.

'Op het einde van het jaar word ik ook niet geëvalueerd op mijn vrouw-zijn maar op mijn resultaten en dat van mijn team. What needs to be done, needs to be done! Op kantoor tracht ik gewoon mezelf te zijn en mijn uiterste best te doen... Basically is the job the job! Tegenover mijn medewerkers stel ik mij genderneutraal op, ik probeer het beste uit iedereen te halen. Ik heb geleerd dat mensen het liefst doen waar ze goed in zijn en dat zij het best doen wat ze het liefst doen. Ongeacht of zij vrouw of man zijn.'

Sarah Timmermans is getrouwd en moeder van twee tieners. Of er nog tijd overblijft voor hobby's of sport? 'Ik fiets en loop graag en maak daar tijdens het weekend tijd voor. In juli wil ik deelnemen aan de maratona di dolimiti in Noord-Italië, dat wordt afzien. Mijn man en kinderen delen mijn passie voor het reizen, het ene jaar gaan we op ontdekkingstocht in Europa, het andere jaar zoeken we verre en vreemde oorden op en laten de kinderen kennismaken met andere culturen. Een verrijkende ervaring die hun wereldbeeld enorm verbreedt. De belofte is dat we alle vijf continenten aandoen.'

Focus op nieuwe crossovers

Terug naar de Opel-stand in paleis 5. Hier geen wereld- of Europese premières, wel een overzicht van het ruime aanbod aan crossovers met als blikvangers de Crossland X en Grandland X, op basis van de Peugeot 2008 en 3008. Ook de Insignia Country Tourer en Insignia Exclusive krijgen een speciale vermelding. Die laatste versie biedt kandidaat-kopers de mogelijkheid te kiezen uit een onbeperkt aantal kleuren. De kleurexperten van Opel kunnen op basis van eender welk voorwerp een unieke lakkleur ontwikkelen. De technologie gaat zo ver dat klanten zelfs een wagen kunnen verkrijgen in hun persoonlijke oogkleur (lees meer).

Op de Opel-stand geen elektrisch aangedreven auto's of hybrides, die komen eraan vanaf volgend jaar.

Gisteren heeft de Opel-directie in Rüsselsheim laat weten dat het merk forfait geeft voor het komende autosalon van Genève, uit kostenoverwegingen. Dat Opel wel aanwezig is in Brussel heeft er volgens Sarah Timmermans mee te maken dat de Brussels Motor Show een kijk- en koopsalon is en het merk 38 procent van zijn jaaromzet realiseert tijdens het eerste kwartaal.