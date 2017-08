NSX GT3 te koop

Deze NSX GT3 werd bij Honda R&D in Japan ontwikkeld in samenwerking met JAS Motorsport in het Italiaanse Milaan. De ontwikkeling duurde drie jaar en er werden ruim 85.000 racekilometers afgelegd tijdens de tests. Een eerste reeks van 12 wagens zal gebouwd worden tegen de start van het raceseizoen 2018.

De 3,5 liter grote bi-turbo motor die voor de racerij wordt gebruikt, is dezelfde als in de standaardwagens en ze worden in de motorenfabriek Anna Engine in Ohio (Verenigde Staten) gebouwd. De racemotor gebruikt tal van standaard onderdelen maar hij komt met een sequentiële "racing" versnellingsbak die het vermogen efficiënt naar de achteras van de NSX GT3 stuurt. Deze NSX krijgt verder indrukwekkende aanpassingen met een specifiek onderstel en een bijzonder vernuftige aerodynamica.

Hij is klaar voor de racerij en beschikt over tal van carbon elementen. Deze NSX GT3 wordt door JAS Motorsport verkocht aan 465.000 ?. Klanten hebben de keuze uit diverse accessoires en ze kunnen ook kiezen voor een race service, opleiding en service.

Deze NSX GT3 sluit aan bij het sportieve verleden van de eerste generatie NSX. Die won in 1995 de GT2 categorie in de 24 Uren van Le Mans en hij was goed voor drie titels in het Super GT kampioenschap (waaronder het voormalige All Japan GT) tussen 2000 en 2009.

