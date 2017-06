Nouveau pack performance pour la Ford Focus RS

Le pack comportera également un style unique, avec le coloris exclusif Nitrous Blue et des détails extérieurs de couleur noire, ainsi que des sièges à deux tons. Pour le reste, Leo Roeks, directeur européen de Ford Performance explique : "Améliorer la dynamique de conduite de premier ordre de la Focus RS n'était pas une mince affaire, mais nos ingénieurs Ford Performance ont développé une transmission capable de contrer la moindre baisse de performance du moteur EcoBoost 350 ch." Développé par les ingénieurs Ford Performance le pack optimise les performances de traction et la réactivité de la voiture grâce à un différentiel autobloquant Quaife pour l'essieu avant. Ce différentiel à glissement limité dose le couple moteur appliqué à une roue dont le grip est moindre et redistribue le couple à la roue dont la traction est la plus forte afin de supprimer le patinage pouvant affecter la stabilité. Ce différentiel autobloquant permet au conducteur d'exploiter plus sereinement la puissance du moteur EcoBoost 2,3 litres 350 ch et s'intègre parfaitement avec les technologies qui équipent de série la Focus RS. (Belga)