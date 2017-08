Norma wint 24 Uren van Zolder

De 24 Uren van Zolder zijn normaal een kolfje naar de hand van de snelle en robuuste Porsches 911. Maar het voorbije weekend moesten de Duitse GT's hun meerdere erkennen in de proto's van Norma, Ligier en Wolf. De 911 van Koen en Kris Wauters was met een vijfde plaats de eerste racewagen met een dak in de klassering.

Vooral de Norma's M20 FC presteerden sterk en palmden het volledige podium in. DVB Racing leverde met de 17-jarige Gilles Magnus bovendien de jongste winnaar ooit in de Limburgse klassieker af. Een naam om te onthouden die de volgende jaren wellicht nog heel wat trofeeën zal behalen. Daarachter eindigden de bolides van Mc Donald's Racing en Deldiche Racing. Van de 43 gestarte proto's, GT's en toerwagens bereikten er 33 de finish in de 24 Uren van Zolder 2017. De Ford Mustang van Tom Boonen moest al vroeg in de race opgeven na een aanrijding.(Belga)