Nocturne in D'Ieteren Gallery

De D'Ieteren Groep is de Belgische invoerder van de merken Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda en Volkswagen en bezit naast een voorraad nieuwe wagens ook een fraaie en zeer waardevolle collectie oldtimers. Een deel daarvan bevindt zich in een museum in de hoofdzetel in de Maliestraat 50 in Brussel.

Daar worden op een oppervlakte van ongeveer 2.300 m2 een honderdtal voertuigen tentoongesteld. Daaronder de paardrijtuigen en autokoetswerken uit de beginjaren van D'Ieteren alsook exemplaren die de geschiedenis beschrijven van de merken die door de onderneming verdeeld werden en of nog steeds worden, zoals Studebaker, Auburn, Packard, Volkswagen, Porsche, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Yamaha, MBK en Piatti. Verschillende voorwerpen, beeldmateriaal en archiefdocumenten vormen het decor voor deze unieke collectie die de bezoekers een overzicht biedt van de 212 jaar oude geschiedenis van de onderneming. De D'Ieteren Gallery is donderdag 21 september gratis toegankelijk vanaf 17 tot 22uur. (Belga)