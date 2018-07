Noble toont M500 Concept

Deze M500 Concept werd op het Festival of Speed in Goodwood voorgesteld en is de voorloper van een nieuw model, naast de bekende M600 supercar. De wagen is wel nog niet helemaal productierijp, want het afgewerkte interieur ontbrak nog bij de voorstelling. Daardoor is het logisch dat er nog geen concrete lanceringsdatum werd bekendgemaakt.

In tegenstelling tot de M600 die door een Yamaha V8 wordt aangedreven, zou de nieuwe M500 gebruik maken van de bekende V6-biturbomotor van Ford, die reeds dienst doet in de Ford GT. Daarmee zou de toekomstige Noble over een goede 500 pk's kunnen beschikken, die borg staan voor denderende prestaties. Hopelijk komt er snel meer nieuws over de fraaie M500.(Belga)