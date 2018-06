Nobe rekent op crowdfounding

De mobiliteit is in volle transitie. Voor velen is de toekomst in onze steden weggelegd voor kleine elektrische wagentjes, met een eenvoudig concept en als het even kan ook een leuk voorkomen. De Nobe is zo'n project uit Estland, dat zich onderscheidt door zijn vintage design dat ook een zekere elegantie uitstraalt. Deze 100% elektrische driewieler zou 110 km/u behalen en van 0 tot 100 km/u in 5,9 seconden sprinten dankzij de kracht van zijn drie elektromotoren.

Dit voertuig, dat zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, zou met een batterijlading tot 220 kilometer kunnen afleggen. Bovendien is de batterij van deze Nobe verwijderbaar, wat het gebruik makkelijker maakt voor wie geen garage bezit en/of op een appartement woont. Aan boord is er plaats voor drie personen en het prijskaartje zal tussen de 25 en 30.000 euro schommelen.

Om de droom van zijn bedenker, Roman Muljar, te realiseren lanceerde het bedrijf een crowdfounding om het noodzakelijke startkapitaal van 900.000 euro bij elkaar te krijgen. De eerste investeerders krijgen dan ook een voorkooprecht op de eerste exemplaren.(Belga)