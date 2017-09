Nissan toont nieuwe Leaf

Tot nu toe heeft Nissan 300.000 Leafs verkocht en met het nieuwe model dat zopas werd voorgesteld hoopt de Japanse constructeur nog beter te doen. Nissan heeft elektrisch rijden, autonoom rijden en connectiviteit ondergebracht in de entiteit "Nissan Intelligent Mobility". De nieuwe Leaf is een voorwielaandrijver met een 110 kW (150 pk) sterke elektromotor die ook 320 Nm aan trekkracht levert. De energie komt uit een batterijpack van 40 kWh waarmee hij volgens de NEDC-norm 380 km ver komt. Dat komt neer op een autonomie van ongeveer 300 km in realistische rijomstandigheden. Volgend jaar komt er ook een Leaf met een batterij van 60 kWh waarbij men een autonomie van 500 km in het vooruitzicht stelt. De nieuwe Leaf biedt ook een autonome rijfunctie van niveau 2. Dat betekent dat hij binnen zijn rijstrook het verkeer kan volgen en stoppen wanneer er een obstakel is. Met de Propilot Park kan de wagen ook zelfstandig parkeren in een parkeerplaats en hij kan zelfs in en uit de garage rijden. Andere nieuwigheid is dat de Leaf met één enkel pedaal rijdt. Met het e-pedal kan men versnellen, remmen en de wagen stoppen. Het design van dit vijfdeursmodel oogt hedendaags maar is minder extravagant dan dat van zijn voorganger. Het interieur biedt meer ruimte voor de inzittenden en hun bagage. De wagen communiceert met zijn omgeving via een groot aanraakscherm. Nissan omschrijft het als "Intelligent Integration". Zo kan de wagen via een "smart grid" worden bijgeladen waarbij de batterij ook voor stroomopslag kan worden gebruikt. Er is uiteraard ook een app voor de smartphone waarop men de laadstatus kan bekijken en van op afstand tal van zaken kan instellen. De nieuwe Leaf komt vanaf eind dit jaar op de markt en pas dan zal de prijs worden onthuld. (Belga)