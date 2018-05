Nissan ten dienste van het voetbal

Naar aanleiding van de finale van de UEFA Champions League 2018 in Kiev (Oekraïne) stelt Nissan innovatieve technologie voor om amateurvoetbal aan te moedigen en te promoten. De Japanse autofabrikant is één van de officiële partners van de Champions League, het grootste jaarlijkse voetbalkampioenschap ter wereld. Naar aanleiding van dit evenement toonde de autofabrikant diverse Nissan Intelligent Mobility technologieën aan de media. Het hoogtepunt werd de wereldpremière van Pitch-R, een autonome robot die met behulp van Nissans ProPILOT Driver Assistance Technology een voetbalveld kan tekenen op locaties waar voldoende ruimte is. Hij beschikt over vier camera's, GPS-lokalisatie en een systeem dat voorkomt dat hij nergens tegen aanrijdt. De Pitch-R trekt lijnen op gras, asfalt en grind met milieuvriendelijke, oplosbare verf. Eén en ander lukt in minder dan 20 minuten! In Kiev presenteerde Nissan ook 's werelds eerste prototype-technologie waarmee de auto kan leren van de bestuurder. Het Brain-to-Vehicle-systeem van het Japanse merk interpreteert de hersengolven van de bestuurder om te voorspellen welke handelingen de bestuurder onmiddellijk gaat doen. Deze technologie kan bijvoorbeeld bepalen of een bestuurder zal remmen of afdraaien. Op die manier kan het voertuig 0,2 tot 0,5 seconde vroeger in actie komen. Dit verhoogt de veiligheid en het rijcomfort aan boord en het vertrouwen van de bestuurder. Dit verhoogt de veiligheid en het rijcomfort en het zorgt bovenal dat de bestuurder meer vertrouwen heeft in de wagen. (Belga)