Nissan Qashqai beschikbaar met ProPilot

De ProPilot-technologie is een rijhulpsysteem dat ingrijpt op de besturing, de acceleratie en het afremmen van de wagen. ProPilot werd ontwikkeld om de wagen binnen zijn rijstrook op de snelweg te laten rijden. Het systeem is in staat om in druk verkeer te rijden bij lage snelheden, maar het kan ook hogere kruissnelheden aan.

Deze rijassistent wil de meeste routinetaken van de bestuurder uit zijn handen nemen. Op die manier wil men de risico's van vermoeidheid en stress beperken en wil zo de veiligheid aan boord van de auto verbeteren. Voor Nissan is deze ProPilot een eerste stap naar autonome mobiliteit. In de Qashqai moet de bestuurder wel ten allen tijde de handen op het stuur houden en de ogen op de weg. De bestuurder moet altijd alert blijven, want hij is nog steeds verantwoordelijk. De ProPilot werkt intuïtief en is handig, want hij is op het stuur inschakelbaar. Wanneer de bestuurder op de Set-knop drukt zal de wagen de snelheid handhaven en de veiligheidsafstand tot de voorganger bewaren. Als het verkeer stokt, zal de Qashqai de snelheid zachtjes verminderen om uiteindelijk te stoppen. Wanneer de file weer vertrekt, sluit de Nissan automatisch aan als hij minder dan 3 seconden heeft stilgestaan. Bij het indrukken van de Resume-knop, vertrekt de wagen automatisch.

De ProPilot zorgt er eveneens voor dat de Qashqai in het midden van de gekozen rijstrook blijft rijden op de snelweg. De wagen detecteert de witte lijnen langs de kanten en zich hierop oriënteren. De Nissan Qashqai met de ProPilot-technologie is beschikbaar vanaf 35.590 euro.(Belga)