Nissan onthult nieuwe Leaf

Tot op heden verkocht Nissan ruim 300.000 Leafs en met de nieuwe generatie, die zopas werd voorgesteld, wil het Japanse merk die cijfers zelfs nog sterk verbeteren. Het verder verfijnde concept van elektrisch rijden met de integratie van ook autonoom rijden en connectiviteit noemt de constructeur 'Nissan Intelligent Mobility'. De nieuwe Leaf wordt op de voorwielen aangedreven door een 150 pk (110 kW) en 320 Nm sterke elektromotor die zijn energie haalt uit een 40 kWh lithium-ion batterijpakket. Daarmee kan volgens de NEDC-norm ongeveer 380 km afgelegd worden. In reële omstandigheden zou de autonomie nog steeds 300 km bedragen. Volgend jaar komt er ook een versie met een batterijcapaciteit van 60 kWh aan, waarmee de kaap van 500 km in zicht komt.

De nieuwe Leaf laat ook autonoom rijden op niveau 2 toe waarbij de wagen zijn rijstrook en de verkeersstroom kan blijven volgen en afremt voor obstakels. Daarnaast kan de Propilot Park die Nissan autonoom in een parkeerplaats of een garagebox rijden. Even vernieuwend is dat accelereren, remmen en stoppen met slechts één pedaal gebeurt, de e-pedaal.

Het design van de bijna 4,5 m lange hatchback werd moderner en minder extravagant en het interieur biedt ook meer ruimte aan de inzittenden en hun bagage. De communicatie met de wagen en de omgeving verloop via een groot aanraakscherm. Dit noemt Nissan 'Intelligent Integration', waarmee de Leaf bijvoorbeeld op een smartgrid-systeem kan worden aangesloten waar hij functioneert als elektriciteitsbron of -opslagruimte. Uiteraard is er ook een app voorzien om de status van het voertuig en alle toepassingen op afstand te kunnen volgen. Nissan brengt de Leaf tegen het einde van het jaar uit op onze markt. Tegen die tijd zal ook de prijs bekend zijn.(Belga)