Nissan Micra zet in op personaliseren

De nieuwe Micra is een heel andere wagen dan zijn voorganger. Hij oog dynamischer en vooral expressiever want je kan hem voortaan bestellen in levendige kleuren met contrasterende elementen die hem meer dan ooit laten opvallen. De constructeur nam duidelijk risico's met dit nieuwe model dat doorgaans een eerder conservatief cliënteel aantrekt. De evolutie is duidelijk geslaagd voor de nieuwe Micra. Er worden ruim 100 kleurcombinaties voor het koetswerk aangeboden en ook binnenin kan men de kleur van bepaalde elementen bepalen. In Europa kiezen 22 % van de klanten voor een gepersonaliseerd koetswerk en men combineert deze aanpassingen het vaakst met Energy Orange. De landen waar deze keuzemogelijkheden het meest worden gesmaakt zijn Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. De interieurmogelijkheden zijn nog meer in trek want 27% van de klanten wil zelf de interieurkleuren kiezen. Gemiddeld besteed de Micra-klant 400 euro aan het personaliseren van zijn wagen. In Europa is de combinatie van donkergrijs met oranje accenten het populairst. Gedreven door deze ervaring wil het merk de maatwerk mogelijkheden nog verder uitbreiden.

Via een nieuwe personaliseringsvideo toont Nissan de "hand-finished" aanpak van het Micra-gamma. De opnames werden gemaakt in de Renault-Nissan fabriek in het Franse Flins waar de Micra wordt gebouwd.

Hij is te zien op https://youtu.be/SPej7ZJLRoQ(Belga)